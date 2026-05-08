Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» над «Аль-Шабабом»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Аль-Шабабом» (4:2) в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии. 41-летний португалец забил победный гол, который стал для него 100-м в саудовской лиге.
«Какая победа сегодня вечером! Давайте продолжать!» — написал Роналду в соцсети.
Всего за карьеру Роналду забил 822 гола в 1088 матчах на клубном уровне, а также 143 раза отличился в 226 матчах за сборную Португалии. До 1000-го гола в карьере ему осталось забить 35 мячей.
