A Bola: «Реал» и Моуринью уже ведут переговоры

«Реал» и главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, по данным A Bola, уже ведут прямые переговоры по поводу следующего сезона.
По информации источника, у португальского спеиалиста еще один год по контракту с «Бенфикой». В соглашении прописана сумма отступных в 3 миллиона евро.
«Реал» под руководством Альваро Арбелоа за 4 тура до конца сезона идет на 2-м месте в Ла лиге, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков.
У «Реала» остались в этом сезоне матчи против «Барселоны», «Овьедо», «Севильи» и «Атлетика».
Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. За это время мадридцы выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
