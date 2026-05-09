Дешам является планом Б для руководства «Реала»

Руководство «Реала» по-прежнему заинтересовано в главном тренере сборной Франции Дидье Дешаме, утверждает El Mundo.
По информации источника, приглашение 57-летнего француза на пост главного тренера мадридского клуба является планом Б, если не удастся договориться с Жозе Моуринью, который сейчас тренирует «Бенфику». Переговоры с португальским специалистом уже начались.
«Реал» под руководством Альваро Арбелоа за 4 тура до конца сезона идет на 2-м месте в Ла лиге, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков. У команды остались в этом сезоне матчи против «Барселоны», «Овьедо», «Севильи» и «Атлетика».
Дешам с 2012 года тренирует сборную Франции. Зимой было объявлено, что он покинет команду после чемпионата мира-2026. Ранее он работал с «Марселем», «Ювентусом» и «Монако».
