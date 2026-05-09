Месси: «Ямаль напоминает мне меня молодого»

«Есть новое поколение очень хороших футболистов, у которых впереди много лет карьеры, но если бы мне пришлось выбирать одного, то учитывая его возраст и чего он уже достиг, я бы назвал Ламина Ямаля, без сомнения», — приводит Diario Sport слова Месси.