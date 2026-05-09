Месси: «Ямаль напоминает мне меня молодого»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал молодого игрока, который напоминает ему себя в начале карьеры.

«Есть новое поколение очень хороших футболистов, у которых впереди много лет карьеры, но если бы мне пришлось выбирать одного, то учитывая его возраст и чего он уже достиг, я бы назвал Ламина Ямаля, без сомнения», — приводит Diario Sport слова Месси.

Месси с 2005 по 2021 год выступал за основную команду «Барселону». В 778 матчах во всех турнирах он забил 672 гола и сделал 303 голевые передачи.

В этом сезоне Ямаль сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 18 голевых передач.

Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
