Месси: «Ямаль напоминает мне меня молодого»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси назвал молодого игрока, который напоминает ему себя в начале карьеры.
«Есть новое поколение очень хороших футболистов, у которых впереди много лет карьеры, но если бы мне пришлось выбирать одного, то учитывая его возраст и чего он уже достиг, я бы назвал Ламина Ямаля, без сомнения», — приводит Diario Sport слова Месси.
Месси с 2005 по 2021 год выступал за основную команду «Барселону». В 778 матчах во всех турнирах он забил 672 гола и сделал 303 голевые передачи.
В этом сезоне Ямаль сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 18 голевых передач.
