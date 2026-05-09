Эндрик: «Мне все равно, что говорят о Мбаппе. Надеюсь, он снова выиграет “Золотую бутсу”

Нападающий «Реала» Эндрик, выступающий на правах аренды за «Лион», заявил, что не интересуется критикой в адрес форварда мадридской команды Килиана Мбаппе.

«Мне все равно, что говорят о Мбаппе. Надеюсь, он снова выиграет “Золотую бутсу”. Я вижу, что он помогает “Реалу”, забивая много голов», — цитирует SoFoot Эндрика.

В четверг, 7 мая, появилась информация, что более 40 миллионов человек подписали петицию, созданную фанатми «Реала», против Мбаппе. Фанаты недовольны отношением игрока к одноклубникам и клубу.

В этом сезоне Мбаппе забил 41 гол и сделал 6 голевых передач в 41 матче во всех турнирах. Всего на его счету 85 голов и 11 голевых передач в 100 матчах за мадридский клуб.

