Месси после матча с «Торонто»: «Мы должны были побеждать»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу над «Торонто» (4:2) в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС.

«Это был тяжелый матч, и было трудно играть, особенно в первом тайме. Но нам удалось одержать важную победу, потому что мы должны были побеждать с учетом последних результатов и того, как развивались события, поэтому я счастлив», — цитирует 38-летнего форварда ESPN.

Месси на высоте: оформил 1+2 против «Торонто» и побил рекорд Джовинко в МЛС.

Месси в матче с «Торонто» забил гол и отдал две результативные передачи. Он стал самым быстрым игроком в истории МЛС, достигшим 100 очков по системе «гол + пас». На его счету 59 голов и 41 голевая передача в 64 матчах регулярного чемпионата. Он победил рекорд экс-нападающего «Торонто» итальянца Себастьяна Джовинко (58 голов и 42 передачи в 95 матчах).

«Интер Майами» (22 очка после 12 встреч) занимает второе место в таблице Восточной конференции.

