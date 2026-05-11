Месси: «Чемпионы! Да здравствует “Барса”!»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал досрочную победу «Барселоны» в чемпионате Испании в сезоне-2025/26.
«Чемпионы! Виска эль “Барса”! (Да здравствует “Барса”! — Прим. “СЭ”)» — написал 38-летний футболист в соцсети.
«Барселона» в домашнем матче 35-го тура Ла лиги победила «Реал» (2:0) и досрочно стала чемпионом страны.
Месси играл за каталонскую команду в 2003—2021 годах. Вместе с ней он 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз — Кубок Испании, восемь раз — Суперкубок, четыре раза — Лигу чемпионов, три раза — Суперкубок УЕФА и три раза — клубный чемпионат мира.
