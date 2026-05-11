Неймар забил победный гол в матче «Сантос» — «Брагантино»

«Сантос» победил «Брагантино» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Бразилии — 2:0.
Голами отметились нападающий Неймар и защитник Адонис Фриас.
«Сантос» (18 очков после 15 игр) располагается на 14-м месте в таблице чемпионата Бразилии, «Брагантино» с 20 очками идет на седьмом месте.
В другом матче тура «Мирассол» на своем поле сыграл вничью с «Шапекоэнсе» — 1:1. На 77-й минуте забил полузащитник «Мирассола» Карлос Эдуардо. На 81-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник хозяев Жоао Виктор.
«Мирассол» (13 очков после 14 игр) идет на 18-м месте в таблице, «Шапекоэнсе» — на последнем, 20-м (девять очков).
