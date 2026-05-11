18-летний Ямаль опередил Роналду по числу титулов в Ла лиге

«Барселона» победила «Реал» (2:0) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании. Она досрочно стала чемпионом страны.

18-летний полузащитник каталонцев испанец Ламин Ямаль стал трехкратным чемпионом Испании — вместе с командой он выигрывал в сезонах 2022/23, 2024/25 и 2025/26.

«Барселона» победила в класико и взяла очередное чемпионство. Но отставание в вечной гонке все еще заметное.

Ямаль опередил экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду, у которого было два чемпионства (в сезонах 2011/12 и 2016/17).

Полузащитник «Барселоны» в сезоне-2025/26 в 45 матчах забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.

Роналду сейчас 41 год. Он играет за «Аль-Хиляль».

