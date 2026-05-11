Рэшфорд стал чемпионом Испании быстрее, чем Мбаппе

«Барселона» выиграла домашний матч 35-го тура Ла лиги с «Реалом» (2:0) и досрочно стала чемпионом страны в сезоне-2025/26.
Победный гол забил Маркус Рэшфорд. 28-летний англичанин отличился точным ударом со штрафного.
«Барселона» победила в класико и взяла очередное чемпионство. Но отставание в вечной гонке все еще заметное.
Для нападающего, арендованного «Барселоной» у «Манчестер Юнайтед», этот титул стал первым в карьере. При этом он сумел стать чемпионом Испании раньше, чем форвард «Реала» Килиан Мбаппе.
Рэшфорд играет за «Барселону» с июля 2025 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/26 в 47 матчах нападающий забил 14 голов и сделал 14 результативных передач.
Французу Мбаппе 27 лет. За «Реал» он играет с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 в 41 матче у него 41 гол и шесть результативных передач.
