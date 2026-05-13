Роналду после ничьей в матче «Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: «Мечта близка. Вперед, нам предстоит сделать еще один шаг!»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал ничью с «Аль-Хилялем» (1:1) в домашнем матче 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

«Мечта близка. Вперед, нам предстоит сделать еще один шаг! Спасибо всем за невероятную поддержку сегодня вечером!» — написал 41-летний португалец в соцсети.

В случае победы в этой игре «Аль-Наср» мог досрочно выиграть чемпионат Саудовской Аравии. В 33 матчах у команды 83 очка, она занимает первое место в таблице. «Аль-Хиляль» с игрой в запасе отстает от «Аль-Насра» на пять очков. Всего команды проведут в чемпионате 34 игры.

