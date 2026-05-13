Годовая зарплата Месси в «Интер Майами» выросла до 25 миллионов долларов США за год

Первый контракт Месси с командой МЛС, подписанный в июле 2023 года, включал базовую зарплату в 12 миллионов долларов и годовую гарантированную компенсацию в размере около 20,5 миллиона. В октябре 2025 года Месси согласовал трехлетний контракт до конца сезона-2028, после чего привел команду к первому в ее истории чемпионскому титулу МЛС.