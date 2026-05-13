Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карпин о зарплатах футболистов: «Гимнастам во Франции платят больше? В разы меньше — как и в России, все то же самое. Потому что футбол — номер один в мире»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему футболисты получают больше, чем другие спортсмены.

— Все говорят: «Ой, футболисты много получают. Мы по 15 часов в зале проводим, а они 3 часа на поле провели — и все, и пошли в “Кофеманию”.

— Их окружает большой комфорт. Ни в одном виде спорта такого нет.

— Больше ли платят в футболе за границей, чем в других видах спорта? Тоже да. Намного больше. Так же, как и в России — все то же самое. В художественной гимнастике во Франции платят больше, чем французским футболистам?

— Ну вряд ли.

— Не вряд ли, а в разы меньше. Ну все то же самое — что в России, что там. Одинаково.

— Я слышала, что вся сборная Никарагуа стоит как один футболист сборной России.

— Да, возможно. Но это не значит, что «Зенит» завтра выйдет и обыграет команду ФНЛ [со счетом] 10:0.

— Наверное, этот вопрос всегда будет подниматься. Ну просто когда это Мбаппе или Роналду, это разговор в другой плоскости. А когда футболисты находятся на другом уровне, это вызывает вопросы. Вы считаете, что материальную составляющую не надо регулировать для того, чтобы возросла мотивация?

— Надо.

— Но это вопрос не к вам.

— Во-первых, вопрос не ко мне. Второй вопрос — как? Если я хочу вам платить вот столько, кто мне скажет «Не плати столько?» Если это мое решение, у меня есть деньги, и я решу, что я хочу вот такое шоу вот за столько-то, а мне скажут: «Не-не, это ты слишком много платишь, не плати». Говорю: «А я хочу, кто мне запретит?».

Сейчас УЕФА, ФИФА вводят фэйр-плей. Клуб не может взять и принести столько-то денег. Есть отчеты, все это пытается регулировать, урегулировать. Но глобально, если я клуб, и я хочу платить вот столько, кто мне может заплатить? Это первое. От этого уже подтягивают все остальное.

— То есть индустрия так устроена, что все спонсоры хотят быть в футболе, а не в художественной гимнастике или хоккее с мячом?

— А почему?

— Потому что культ футбола сегодня.

— Потому что футбол — номер один в мире. Я сейчас даже не про Россию говорю. Ну, это не я говорю, все так говорят. Не потому что я в футболе. Если бы я был не в футболе, я бы говорил: «Ну да, футбол — игра номер один в мире», — сказал Карпин в интервью Надежде Стрелец.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше