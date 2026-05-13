Карпин о зарплатах футболистов: «Гимнастам во Франции платят больше? В разы меньше — как и в России, все то же самое. Потому что футбол — номер один в мире»

— Все говорят: «Ой, футболисты много получают. Мы по 15 часов в зале проводим, а они 3 часа на поле провели — и все, и пошли в “Кофеманию”.
— Их окружает большой комфорт. Ни в одном виде спорта такого нет.
— Больше ли платят в футболе за границей, чем в других видах спорта? Тоже да. Намного больше. Так же, как и в России — все то же самое. В художественной гимнастике во Франции платят больше, чем французским футболистам?
— Ну вряд ли.
— Не вряд ли, а в разы меньше. Ну все то же самое — что в России, что там. Одинаково.
— Я слышала, что вся сборная Никарагуа стоит как один футболист сборной России.
— Да, возможно. Но это не значит, что «Зенит» завтра выйдет и обыграет команду ФНЛ [со счетом] 10:0.
— Наверное, этот вопрос всегда будет подниматься. Ну просто когда это Мбаппе или Роналду, это разговор в другой плоскости. А когда футболисты находятся на другом уровне, это вызывает вопросы. Вы считаете, что материальную составляющую не надо регулировать для того, чтобы возросла мотивация?
— Надо.
— Но это вопрос не к вам.
— Во-первых, вопрос не ко мне. Второй вопрос — как? Если я хочу вам платить вот столько, кто мне скажет «Не плати столько?» Если это мое решение, у меня есть деньги, и я решу, что я хочу вот такое шоу вот за столько-то, а мне скажут: «Не-не, это ты слишком много платишь, не плати». Говорю: «А я хочу, кто мне запретит?».
Сейчас УЕФА, ФИФА вводят фэйр-плей. Клуб не может взять и принести столько-то денег. Есть отчеты, все это пытается регулировать, урегулировать. Но глобально, если я клуб, и я хочу платить вот столько, кто мне может заплатить? Это первое. От этого уже подтягивают все остальное.
— То есть индустрия так устроена, что все спонсоры хотят быть в футболе, а не в художественной гимнастике или хоккее с мячом?
— А почему?
— Потому что культ футбола сегодня.
— Потому что футбол — номер один в мире. Я сейчас даже не про Россию говорю. Ну, это не я говорю, все так говорят. Не потому что я в футболе. Если бы я был не в футболе, я бы говорил: «Ну да, футбол — игра номер один в мире», — сказал Карпин в интервью Надежде Стрелец.