Месси забил 908-й и 909-й гол в карьере

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче регулярного чемпионата МЛС против «Цинциннати».
Для 38-летнего аргентинца эти голы стали 908-м и 909-м за карьеру во всех турнирах. Он отличился на 24-й и 55-й минутах встречи.
