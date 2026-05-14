«Сантос» выиграл у «Коритибы» в Кубке Бразилии, Неймар сделал голевую передачу

«Сантос» переиграл «Коритибу» в матче 1/16 финала Кубка Бразилии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Куто Перейра» в Куритибе.
На 15-й минуте хозяева открыли счет, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда. Спустя 5 минут нападающий гостей Габриэл Бонтемпо с передачи Неймара вывел «Сантос» вперед. Аргентинский защитник Адонис Фриас удвоил преимущество черно-белых.
Соперник «Сантоса» по ⅛ финала определится после жеребьевки.
Кубок Бразилии.
1/16 финала.
«Куритиба» — «Сантос» — 0:2 (0:2).
Голы: Бонтемпо, 20 — 0:1. Фриас, 28 — 0:2.