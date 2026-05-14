Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сантос» выиграл у «Коритибы» в Кубке Бразилии, Неймар сделал голевую передачу

«Сантос» переиграл «Коритибу» в матче 1/16 финала Кубка Бразилии — 2:0.

«Сантос» переиграл «Коритибу» в матче 1/16 финала Кубка Бразилии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Куто Перейра» в Куритибе.

На 15-й минуте хозяева открыли счет, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда. Спустя 5 минут нападающий гостей Габриэл Бонтемпо с передачи Неймара вывел «Сантос» вперед. Аргентинский защитник Адонис Фриас удвоил преимущество черно-белых.

Соперник «Сантоса» по ⅛ финала определится после жеребьевки.

Кубок Бразилии.

1/16 финала.

«Куритиба» — «Сантос» — 0:2 (0:2).

Голы: Бонтемпо, 20 — 0:1. Фриас, 28 — 0:2.