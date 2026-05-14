Хет-трик и голевая передача Месси принесли «Интер Майами» волевую победу над «Цинциннати»

«Интер Майами» на выезде переиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС — 5:3. Игра прошла на стадионе «TQL Стэдиум» в Цинциннати.
На 24-й минуте нападающий «цапель» Лионель Месси открыл счет. Перед перерывом хозяева отыгрались — Ахоеке Денки реализовал пенальти.
В начале второй половины «Цинциннати» вышел вперед благодаря голу чеха Павла Бухи. Однако почти сразщу гости отыгрались — Месси забил второй гол. На 64-й минуте хозяева вновь вышли вперед — отличился Эвандер. «Интер Майами» вырвал победу в концовке — на 79-й минуте вышедший на замену Матео Силветти с передачи Месси сравнял счет, а затем Херман Бертераме вывел «цапель» вперед. В конце второго тайма Месси оформил хет-трик, достигнув отметки в 910 голов за карьеру.
«Интер Майами» набрал 25 очков в 13 матчах и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Цинциннати» занимает 8-ю строчку — 16 очков в 13 играх.
14 мая 02:30 Цинциннати — Интер 3:5.