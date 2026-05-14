Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хет-трик и голевая передача Месси принесли «Интер Майами» волевую победу над «Цинциннати»

«Интер Майами» на выезде переиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС — 5:3.

Источник: Спорт-Экспресс

«Интер Майами» на выезде переиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС — 5:3. Игра прошла на стадионе «TQL Стэдиум» в Цинциннати.

На 24-й минуте нападающий «цапель» Лионель Месси открыл счет. Перед перерывом хозяева отыгрались — Ахоеке Денки реализовал пенальти.

В начале второй половины «Цинциннати» вышел вперед благодаря голу чеха Павла Бухи. Однако почти сразщу гости отыгрались — Месси забил второй гол. На 64-й минуте хозяева вновь вышли вперед — отличился Эвандер. «Интер Майами» вырвал победу в концовке — на 79-й минуте вышедший на замену Матео Силветти с передачи Месси сравнял счет, а затем Херман Бертераме вывел «цапель» вперед. В конце второго тайма Месси оформил хет-трик, достигнув отметки в 910 голов за карьеру.

«Интер Майами» набрал 25 очков в 13 матчах и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Цинциннати» занимает 8-ю строчку — 16 очков в 13 играх.

14 мая 02:30 Цинциннати — Интер 3:5.