Хет-трик и голевая передача Месси принесли «Интер Майами» волевую победу над «Цинциннати»

В начале второй половины «Цинциннати» вышел вперед благодаря голу чеха Павла Бухи. Однако почти сразщу гости отыгрались — Месси забил второй гол. На 64-й минуте хозяева вновь вышли вперед — отличился Эвандер. «Интер Майами» вырвал победу в концовке — на 79-й минуте вышедший на замену Матео Силветти с передачи Месси сравнял счет, а затем Херман Бертераме вывел «цапель» вперед. В конце второго тайма Месси оформил хет-трик, достигнув отметки в 910 голов за карьеру.