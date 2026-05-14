Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЛС отменила хет-трик Месси, переписав третий гол аргентинца на автогол вратаря «Цинциннати»

МЛС через несколько минут после окончания матча регулярного чемпионата «Цинциннати» — «Интер Майами» (3:5) изменила автора последнего гола.

Источник: Спорт-Экспресс

МЛС через несколько минут после окончания матча регулярного чемпионата «Цинциннати» — «Интер Майами» (3:5) изменила автора последнего гола.

Изначально на официальном сайте забитый мяч «цапель» на 89-й минуте был записан на Лионеля Месси. Однако позже организаторы изменили его на автогол вратаря «Цинциннати» Романа Челентано.

Таким образом, у 38-летнего Месси в этой встрече дубль и голевая передача. За карьеру на его счету теперь 909 забитых мячей.

Хет-трик и голевая передача Месси принесли «Интер Майами» волевую победу над «Цинциннати».