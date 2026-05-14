МЛС отменила хет-трик Месси, переписав третий гол аргентинца на автогол вратаря «Цинциннати»

МЛС через несколько минут после окончания матча регулярного чемпионата «Цинциннати» — «Интер Майами» (3:5) изменила автора последнего гола.
Изначально на официальном сайте забитый мяч «цапель» на 89-й минуте был записан на Лионеля Месси. Однако позже организаторы изменили его на автогол вратаря «Цинциннати» Романа Челентано.
Таким образом, у 38-летнего Месси в этой встрече дубль и голевая передача. За карьеру на его счету теперь 909 забитых мячей.
