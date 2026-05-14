Месси отреагировал на волевую победу «Интер Майами» над «Цинциннати»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси прокомментировал победу над «Цинциннати» (5:3) в матче регулярного чемпионата МЛС. «Цапли» забили три мяча в концовке второй половины.
«Еще одна важная гостевая победа», — написал Месси в социальной сети.
38-летний аргентинец в этой встрече забил 3 гола и сделал голевую передачу. Однако после окончания встречи МЛС переписала третий мяч Месси на автогол вратаря «Цинциннати» Романа Челентано.
«Интер Майами» набрал 25 очков в 13 матчах и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Цинциннати» занимает 8-ю строчку — 16 очков в 13 играх.
