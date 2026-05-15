Арбелоа: «Я не говорил Мбаппе, что он четвертый нападающий в “Реале”

«Я не говорил Мбаппе, что он мой четвертый нападающий! Четыре дня назад он пропустил Эль-класико, его даже не было на скамейке запасных. Так что сегодня совершенно логично, что он начал игру на скамейке. У меня нет проблем ни с кем. Я тренер и решаю, кто играет, а кто нет», — приводит ActuFoot слова Арбелоа.