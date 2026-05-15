Арбелоа: «Я не говорил Мбаппе, что он четвертый нападающий в “Реале”

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы над «Авьедо» (2:0) в 36-м туре чемпионата Испании ответил на слова нападающего Килиана Мбаппе, заявившего, что был готов играть в стартовом составе.
«Я не говорил Мбаппе, что он мой четвертый нападающий! Четыре дня назад он пропустил Эль-класико, его даже не было на скамейке запасных. Так что сегодня совершенно логично, что он начал игру на скамейке. У меня нет проблем ни с кем. Я тренер и решаю, кто играет, а кто нет», — приводит ActuFoot слова Арбелоа.
Мбаппе вышел на замену на 69-й минуте встречи и отметился голевой передачей. 27-летний француз из-за повреждения пропустил последние две игры Ла лиги.
«Реал» набрал 80 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Овьедо» идет последним — 29 очков.
