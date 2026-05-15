Мбаппе назвал свою главную ошибку в этом сезоне с «Реалом»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании ответил на вопрос по поводу критики в своей адрес за поездку в Италию перед игрой против «Барселоны».
«Моя поездка в Италию? У меня было разрешение клуба, и я был не единственным игроком, покинувшим Испанию. Совершил ли я ошибку, поехав в Италию? Я совершил ошибку, не выиграв ни одного титула с “Реалом” в этом сезоне», — приводит ActuFoot слова Мбаппе.
27-летний француз вышел на замену на 69-й минуте встречи и отметился голевой передачей. Он из-за повреждения пропустил последние два матча Ла лиги.
«Реал» набрал 80 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Овьедо» идет последним — 29 очков.
