Мбаппе назвал свою главную ошибку в этом сезоне с «Реалом»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании ответил на вопрос по поводу критики в своей адрес за поездку в Италию перед игрой против «Барселоны».

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании ответил на вопрос по поводу критики в своей адрес за поездку в Италию перед игрой против «Барселоны».

«Моя поездка в Италию? У меня было разрешение клуба, и я был не единственным игроком, покинувшим Испанию. Совершил ли я ошибку, поехав в Италию? Я совершил ошибку, не выиграв ни одного титула с “Реалом” в этом сезоне», — приводит ActuFoot слова Мбаппе.

27-летний француз вышел на замену на 69-й минуте встречи и отметился голевой передачей. Он из-за повреждения пропустил последние два матча Ла лиги.

«Реал» набрал 80 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Овьедо» идет последним — 29 очков.

