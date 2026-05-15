Снайдер — о Камавинга: «Если ты допускаешь детские ошибки в “Реале”, то не заслуживаешь поездки на ЧМ»

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снайдер прокомментировал отсутствие полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга в заявке сборной Франции на чемпионат мира-2026.
«Честно говоря, я совсем не удивлен. Вот что случается, когда ты играешь в глупый футбол — та красная карточка против “Баварии” стала моментом, когда все изменилось. Талант? Да, у него он есть. Но на этом уровне тебе нужна стабильность, дисциплина, ум. Сейчас у Камавинга этого нет. Дешам прав, выбирая игроков, на которых можно положиться в решающие моменты. Дисциплина важнее потенциала.
Извини, но если ты допускаешь детские ошибки в «Реале», ты не заслуживаешь носить футболку сборной Франции на ЧМ. Пора ему проснуться. Это может стать тем самым пинком, который ему нужен… или концом его международной мечты", — сказал Снайдер в эфире телеканала Ziggo Sport.
После ответного матча «Реала» с «Баварией» в ¼ финала Лиги чемпионов Снайдер резко прошелся по Камавинга, получившему красную карточку, назвав француза идиотом.
Чемпионат мира-2026 пройдет этим летом в США, Мексике и Канаде. Сборная Франции сыграет в группе I против Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).
