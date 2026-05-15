Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снайдер — о Камавинга: «Если ты допускаешь детские ошибки в “Реале”, то не заслуживаешь поездки на ЧМ»

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снайдер прокомментировал отсутствие полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга в заявке сборной Франции на чемпионат мира-2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снайдер прокомментировал отсутствие полузащитника «Реала» Эдуардо Камавинга в заявке сборной Франции на чемпионат мира-2026.

«Честно говоря, я совсем не удивлен. Вот что случается, когда ты играешь в глупый футбол — та красная карточка против “Баварии” стала моментом, когда все изменилось. Талант? Да, у него он есть. Но на этом уровне тебе нужна стабильность, дисциплина, ум. Сейчас у Камавинга этого нет. Дешам прав, выбирая игроков, на которых можно положиться в решающие моменты. Дисциплина важнее потенциала.

Извини, но если ты допускаешь детские ошибки в «Реале», ты не заслуживаешь носить футболку сборной Франции на ЧМ. Пора ему проснуться. Это может стать тем самым пинком, который ему нужен… или концом его международной мечты", — сказал Снайдер в эфире телеканала Ziggo Sport.

После ответного матча «Реала» с «Баварией» в ¼ финала Лиги чемпионов Снайдер резко прошелся по Камавинга, получившему красную карточку, назвав француза идиотом.

Чемпионат мира-2026 пройдет этим летом в США, Мексике и Канаде. Сборная Франции сыграет в группе I против Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).

Сборная Франции объявила состав на ЧМ-2026: Мбаппе, Дембеле и Шерки — в заявке.