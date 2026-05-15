Мбаппе: «У меня прекрасные отношения с Хаби Алонсон, но это уже в прошлом»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании отметил, что у него нет никаких проблем с главным тренером Альваро Арбелоа.
«Мы хорошо начали сезон, у нас было все. Но во второй половине мы все потеряли. Это очень больно, потому что у “Реала” была структура и стиль игры, но мы все упустили. Сейчас должны принять критику и вернуться в следующем сезоне. Мы не выигрывали титулы — это больно, потому что у “Реала” была возможность добиться большего.
У меня прекрасные отношения с Хаби Алонсон, он станет отличным тренером, но это уже в прошлом, и нам нужно смотреть вперед. У меня нет никаких проблем с Арбелоа. Его нужно уважать. Нужно принять философию тренера. Я не смотрю его пресс-конференции. Дома у меня французское телевидение, а не испанское", — приводит Marca слова Мбаппе.
«Реал» набрал 80 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Овьедо» идет последним — 29 очков.
