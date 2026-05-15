Мбаппе: «Испытываю огромную гордость, так как снова буду представлять Францию на самом великом из турниров»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на вызов в сборную Франции на чемпионат мира-2026.
«Чемпионат мира, Часть 3. Испытываю огромную гордость, так как снова имею возможность представлять свою страну на самом великом из турниров. Постараемся заставить болельщиков гордиться нами», — написал Мбаппе в социальной сети.
Чемпионат мира-2026 пройдет этим летом в США, Мексике и Канаде. Сборная Франции сыграет в группе I против Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).
