Мбаппе: «Перес — лучший президент в мире и в истории “Реала”

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании заявил, что не планирует покидать команду.
«Мне очень хорошо в Мадриде. Зачем мне уезжать? Флорентино Перес — лучший президент в мире и в истории клуба. Нам повезло, что он у нас есть, и мы никогда не должны забывать, что он сделал для “Реала”, — приводит Marca слова Мбаппе.
«Реал» набрал 80 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Овьедо» идет последним — 29 очков.
