Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мбаппе: «Перес — лучший президент в мире и в истории “Реала”

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании заявил, что не планирует покидать команду.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании заявил, что не планирует покидать команду.

«Мне очень хорошо в Мадриде. Зачем мне уезжать? Флорентино Перес — лучший президент в мире и в истории клуба. Нам повезло, что он у нас есть, и мы никогда не должны забывать, что он сделал для “Реала”, — приводит Marca слова Мбаппе.

«Реал» набрал 80 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Овьедо» идет последним — 29 очков.

«Флорентино, уходи сейчас же». Болельщики «Реала» освистали команду на матче с «Овьедо».