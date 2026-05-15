Дешам объяснил, почему не вызвал вратаря «ПСЖ» Шевалье в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье не получил приглашение в национальную команду на чемпионат мира-2026. Вместо него был вызван Робен Риссер из «Ланса».
«Роль третьего вратаря специфична, но главный критерий — спортивные результаты. Я понимаю, что Люка Шевалье, который с нами уже довольно давно, может быть разочарован, но он не играет уже несколько месяцев. Я связывался с ним в марте, надеясь, что он получит игровое время, но, к сожалению, когда у него была такая возможность, он не играл», — приводит L'Equipe слова Дешама.
Шевалье потерял место в составе «ПСЖ», так как главный тренер команды Луис Энрике сделал выбор в пользу российского вратаря Матвея Сафонова.
Чемпионат мира-2026 пройдет этим летом в США, Мексике и Канаде. Сборная Франции сыграет в группе I против Сенегала (16 июня), Ирака (22 июня) и Норвегии (26 июня).
