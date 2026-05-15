Мбаппе не видел драку Вальверде с Тшуамени

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Франции заявил, что ему ничего не известно о драке Орельена Тшуамени и Федерико Вальверде.

Источник: Спорт-Экспресс

«Драка Тшуамени и Вальверде? Меня там не было, я уже ушел с тренировочного поля. Я не знаю, что произошло», — приводит ActuFoot слова Мбаппе.

На прошлой неделе появилась информация, что Вальверде подрался с Тшуамени на тренировке перед игрой с «Барселоной». В результате стычки уругваец получил черепно-мозговую травму. «Реал» оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

«Реал» набрал 80 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Овьедо» идет последним — 29 очков.

