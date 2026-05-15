Мбаппе: «Мне говорили, что нет смысла играть в Кубке Испании, а потом “Реал” проиграл команде из низшей лиги»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании заявил, что он никогда не хотел играть в Кубке Испании.
«Клуб никогда не ошибался при обследовании моей коленки. В “Реале” никогда не ошибаются, это лучший клуб в мире. Больше всего меня огорчило то, что люди говорили, что я не хочу играть. Когда мы играли в Кубке Испании, мне сказали, что нет смысла играть, а потом мы проиграли команде из низшей лиги. Потом они сказали, что я не хотел играть…
Да, мне всегда нужно забивать голы. Это заложено в моей ДНК, это то, что я делаю лучше всего. Во второй половине сезона у меня была проблема с коленом, и это было ужасно. Я пропустил значительную часть игр", — приводит Managing Madrid слова Мбаппе.
«Реал» в январе проиграл «Альбасете» (2:3) в матче ⅛ финала Кубка Испани.
