В «Сантосе» уверены, что Неймар сыграет на ЧМ-2026

Источник: Спорт-Экспресс

В руководстве «Сантоса» убежден, что нападающий команды Неймар примет участие в чемпионате мира-2026. 34-летний бразилец попал в расширенный состав команды.

«На 100%. Можете быть уверены, что он сыграет на ЧМ-2026», — приводит инсайдер Лукас Мусетти слова источник из бразильского клуба на своей странице в соцсети X.

В этом сезоне Неймар сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии на групповой стадии сыграет с Марокко, Гаити и Шотландией.