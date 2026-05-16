В «Сантосе» уверены, что Неймар сыграет на ЧМ-2026

В руководстве «Сантоса» убежден, что нападающий команды Неймар примет участие в чемпионате мира-2026. 34-летний бразилец попал в расширенный состав команды.
«На 100%. Можете быть уверены, что он сыграет на ЧМ-2026», — приводит инсайдер Лукас Мусетти слова источник из бразильского клуба на своей странице в соцсети X.
В этом сезоне Неймар сыграл в 14 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Бразилии на групповой стадии сыграет с Марокко, Гаити и Шотландией.