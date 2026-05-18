Арбелоа — о Мбаппе и Винисиусе: «Они входят в пятерку самых влиятельных футболистов в мире»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбело поделился мнением об игре нападающих команды Винисиуса и Килиана Мбаппе.
"Я очень доволен всеми. Усилиями. Мы прекрасно понимаем, что не достигли своих целей и всегда хотим прогрессировать. Я здесь четыре месяца, и, думаю, оба старались выложиться по максимуму. Каждый, что ж, со своими трудностями, с которыми они столкнулись. Это были непростые четыре месяца для всех, включая их. Но они два игрока, которых захотели бы иметь любые команды мира.
Если бы они могли, любые команды взяли бы их в свой состав. Они, безусловно, входят в пятерку самых влиятельных игроков в мире. «Реал» счастлив иметь их обоих. Сегодня настал черед Вини забить гол, но Килиан проделал отличную работу, и жаль, что он тоже не забил. Посмотрим, повезет ли ему больше на следующих выходных«, — сказал испанский тренер после победы над “Севильей” (1:0) в гостевом матче 37-го тура чемпионата Испании.
Винисиус забил в ворота «Севильи» на 15-й минуте.
«Реал» с 83 очками после 37 встреч располагается на втором месте в таблице Ла лиги. 23 мая мадридцы сыграют на своем поле с «Атлетиком».
