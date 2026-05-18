Неймар пришел в ярость после ошибки при замене в матче «Сантос» — «Коритиба»

Судьи матча 16-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» — «Коритиба» (0:3) допустили ошибку при замене, сообщает OneFootball.
На 65-й минуте нападающий хозяев Неймар был заменен полузащитником Робиньо-младшим.
Тренерский штаб «Сантоса» указал в бумаге для замены номер 31 (Гонсало Эскобара). Однако из-за ошибки в коммуникации на электронном табло зажглась цифра 10 — сам Неймар. В тот момент нападающий получал медицинскую помощь за пределами поля.
Неймар вернулся на поле без разрешения арбитра, получил желтую карточку и в итоге все же был вынужден покинуть игру. После этого он схватил бумагу с номером замены и показал судье, что на ней указан 31-й номер (Эскобар), а не 10-й. В итоге вместо Неймара на поле вышел Робиньо-младший.
В Бразильской конфедерации футбола уточнили, что четвертому арбитру встречи устно сообщили о планируемой замене Неймара. Перед тем, как поднять табличку с его номером, он еще раз уточнил, кого именно будут менять. Ему подтвердили план по замене Неймара. Однако в бумаге о замене, которую чуть позже предоставили судье, упоминался Эскобар.
Неймар за 65 минут игрового времени отметился тремя ударами по воротам, в том числе одним — в створ.
