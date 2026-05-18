Неймар пришел в ярость после ошибки при замене в матче «Сантос» — «Коритиба»

В Бразильской конфедерации футбола уточнили, что четвертому арбитру встречи устно сообщили о планируемой замене Неймара. Перед тем, как поднять табличку с его номером, он еще раз уточнил, кого именно будут менять. Ему подтвердили план по замене Неймара. Однако в бумаге о замене, которую чуть позже предоставили судье, упоминался Эскобар.