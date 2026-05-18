Международная федерация гимнастики допустила россиян до турниров с флагом и гимном

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) разрешила российским спортсменам выступать на соревнованиях с флагом и гимном.

Источник: Спортс‘’

Соответствующее решение принято 17 мая на исполкоме организации в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Оно распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику и аэробику.

"Федерация гимнастики России (ФГР) приветствует решение World Gymnastics полностью восстановить в правах российских спортсменов, вернув им возможность выступать под национальным флагом и с государственным гимном. Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов.

Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабе за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта", — заявил президент ФГР Олег Белозеров.

Первыми под российским флагом смогут выступить представители спортивной акробатики — на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане, которые пройдут с 29 по 31 мая, с 5 по 7 июня и с 19 по 21 июня 2026 года.