Опубликовано видео восхождения Рустама Набиева на Эверест на одних руках

"20 мая, в 8:16 утра по непальскому времени, впервые в истории альпинизма, впервые в истории человечества я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках!
Я посвящаю это восхождение каждому, кто сейчас меня смотрит. Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит!" — написал Набиев в соцсети.
В 2015 году Набиев потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске. Рустаму 34 года, ранее он на протяжении нескольких лет выступал за подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс».