Роналду опубликовал фотографию с семьей после завоевания первого титула в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду после победы над «Дамаком» (4:1) в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии и завоевания чемпионского титула опубликовал в социальной сети фотографию со своей семьей.

Сам футболист, а также его жена и дети на фото одеты в футболки клуба. В описании Роналду оставил улыбающийся эмодзи, сердечко, кубок и отметил страницу своей жены Жоржины.

41-летний португалец в этом сезоне забил 28 голов и сделал 3 голевые передачи в 30 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Всего за карьеру Роналду забил 824 гола в 1091 матче на клубном уровне, а также 143 раза отличился в 226 матчах за сборную Португалии. До 1000-го гола в карьере ему осталось забить 33 мяча.

Криштиану ярко отпраздновал чемпионство в Саудовской Аравии: надел футболку с надписью «Рыцарь Роналду».