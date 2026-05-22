Жезуш: «Я сказал Кришу: “Я помогу тебе стать чемпионом Саудовской Аравии”

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш прокомментировал эмоции капитана команды Криштиану Роналду, который не смог сдержать слез после победы в чемпионате Саудовской Аравии.

Источник: Спорт-Экспресс

«У Роналду большая страсть к футболу. Я ему сказал: “Я приму этот проект только ради тебя, иначе я бы не приехал. Мы выиграем оба, и ты уйдешь отсюда с титулом”. Вот что произошло. У нас еще не было времени поговорить, он устал, и я тоже.

Чтобы выиграть этот чемпионат, мы должны были быть намного лучше наших соперников. Как я сказал Кришу: «Я помогу тебе стать чемпионом, а потом продолжу свою жизнь». Эффект Жорже Жезуша в Саудовской Аравии? Он не только в Саудовской Аравии. Я побеждал в Португалии, в Бразилии, в «Фенербахче», в «Аль-Хиляле», — цитирует A Bola Жезуша.

В четверг, 21 мая, «Аль-Наср» разгромил «Дамак» (4:1) в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии и стал чемпионом страны.

Слезы счастья Криштиану. Роналду наконец-то выиграл титул в Саудовской Аравии и дважды забил в «золотом матче».