Жезуш: «Это Гвардиола должен гордиться тем, что заменит меня в “Аль-Насре”, а не наоборот»

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш прокомментировал информацию о том, что Хосеп Гвардиола может стать следующим тренером саудовского клуба. 71-летний португалец покинет свой пост летом.
«Гордость? Нет… почему? Это он должен гордиться тем, что заменит меня, а не наоборот», — приводит A Bola слова Жезуша.
Жезуш с июля 2025 года тренировал «Аль-Наср». В четверг, 21 мая, команда разгромила «Дамак» (4:1) в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии и стала чемпионом страны. Впервые «Аль-Наср» выиграл официальный трофей с нападающим Криштиану Роналду в составе.
Слезы счастья Криштиану. Роналду наконец-то выиграл титул в Саудовской Аравии и дважды забил в «золотом матче».