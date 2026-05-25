Месси заменили в матче «Интер Майами» — «Филадельфия» из-за повреждения

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был заменен на 73-й минуте домашнего матча регулярного чемпионата МЛС с «Филадельфией» (6:4) из-за повреждения.
Информации о характере травмы 38-летнего аргентинца пока нет. В этой игре он отметился двумя результативными передачами.
В сезоне-2025 Месси пропустил четыре матча «Интер Майами» из-за мышечных проблем.
Нападающий включен в расширенную заявку сборной Аргентины на финальный турнир чемпионата мира-2026. 17 июня национальная команда сыграет со сборной Алжира.
