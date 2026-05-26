У Месси после тестов выявили мышечную усталость

У нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после прохождения медицинских тестов выявили мышечную усталость в его левой ноге.

«Сроки его возвращения к физической активности будут зависеть от его клинического и функционального прогресса», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Месси напугал аргентинских болельщиков перед ЧМ. Лео попросил замену из-за травмы в матче МЛС.

38-летний аргентинец был заменен в матче регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» — «Филадельфия» на 73-й минуте. В одном из игровых эпизодов нападающий схватился за верхнюю часть левого бедра, прежде чем попросить замену и направиться прямо в раздевалку.

В сезоне-2025 Месси пропустил четыре матча «Интер Майами» из-за мышечных проблем.

Нападающий включен в расширенную заявку сборной Аргентины на финальный турнир чемпионата мира-2026. 17 июня национальная команда сыграет со сборной Алжира.

