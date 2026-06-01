Сборная Аргентины прилетела в США

Сборная Аргентины прибыла 31 мая в США, чтобы начать подготовку к защите титула чемпионов мира по футболу, сообщает AP.
Финальный турнир ЧМ-2026 аргентинцы начнут матчем против Алжира 16 июня на стадионе «Эрроухед Стэдиум», домашней арене клуба НФЛ «Канзас-Сити Чифс».
Номер рейса чартерного самолета авиакомпании Aerolineas Argentinas, на борту которого были футболисты, 1978 — дань уважения чемпионату мира 1978 года, который Аргентина выиграла в качестве страны-хозяйки, обыграв Нидерланды перед более чем 71 тысячей болельщиков на стадионе «Ривер Плейт» в Буэнос-Айресе.
Сам самолет, Airbus A330, также отдавал дань уважения аргентинской команде специальной ливреей. Десятый номер нападающего Лионеля Месси был изображен на хвосте самолета среди знаменитых синих и белых полос национальной команды, а три золотые звезды символизируют три титула чемпионов мира.
Аргентина стала первой из четырех национальных команд, которые выбрали Канзас-Сити своей домашней базой на время чемпионата мира. Нидерланды, Англия и Алжир, которые будут базироваться в Канзасском университете в соседнем Лоуренсе, должны прибыть на этой неделе.
Большая часть состава Аргентины прибыла чартерным рейсом, хотя некоторые игроки прибудут отдельно из других стран мира.
Месси и его товарищи по команде будут жить в отеле Origin недалеко от центра Канзас-Сити, штат Миссури. Вокруг территории возведены заборы и обеспечена дополнительная охрана для команды, а внутри относительно нового отеля повсюду присутствуют знаки, плакаты и другие знаки внимания к команде, известной как La Albiceleste, включая огромные изображения некоторых из самых ярких звезд команды на внешней стороне здания.
Команда планировала провести воскресенье, занимаясь легкими тренировками в тренажерном зале отеля, в ожидании прибытия остальных игроков. Первая полноценная тренировка Аргентины запланирована на 1 июня на домашней арене команды МЛС «Спортинг Канзас-Сити».
7 июня Аргентина сыграет товарищеский матч с Гондурасом.
