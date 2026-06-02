Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду прибыл в расположение сборной Португалии для подготовки к ЧМ-2026

Сборная Португалии 1 июня приступила к подготовке к финальному турниру чемпионата мира 2026 года, сообщает OneFootball.

Сборная Португалии 1 июня приступила к подготовке к финальному турниру чемпионата мира 2026 года, сообщает OneFootball.

Под руководством главного тренера Роберто Мартинеса португальцы провели первую тренировку с участием капитана Криштиану Роналду. При этом команда, которая базируется в Майами, все еще ожидает прибытия нескольких игроков из Европы.

«Миссия на чемпионате мира начинается!» — написал 41-летний Роналду в соцсети.

Мартинес провел тренировку, имея в своём распоряжении 23 игрока. Состав будет полностью укомплектован только 6 июня, когда к команде присоединятся Витинья, Нуну Мендеш, Жоау Невеш и Гонсалу Рамуш, которым дали несколько дней отдыха после победы в Лиге чемпионов в составе «ПСЖ».

6 июня Португалия сыграет товарищеский матч с Чили, а 10 июня — с Нигерией. На групповой стадии финального турнира ЧМ-2026 она встретится с Колумбией, Узбекистаном и ДР Конго.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.