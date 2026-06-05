Генпродюсер «Матч ТВ»: «Футбол остается праймовым продуктом для нас. РПЛ собирает самые большие рейтинги, качество растет. Матч в туре делаем продакшн, снимаем по мировым стандартам»

— «Матч ТВ» невероятно повезло, ведь мы единственное СМИ с таким объемом вещания, большую часть трансляций мы производим сами.
Наша задача — красиво «упаковать» спорт, чтобы он был привлекательным для зрителей. Судя по показателям, нам это удается. Например, среди молодой аудитории 14−24 лет у нас прирост 24%, а если мы говорим конкретно про российский футбол, то почти двукратный — 93% относительно прошлого сезона.
Этот рост стал возможным во многом благодаря совместной работе с федерациями и лигами над тем, чтобы продукт, который мы даем зрителям, был современным и увлекательным.
Конечно, если мы просто объявим, что завтра утром покажем чемпионат России по биатлону, то сложно ожидать, что люди выберут среди миллионов единиц развлекательного контента именно его.
Наша задача — сделать достойный маркетинг. Рассказать про спорт, про его историю, про спортсменов, про наши победы. У России огромное количество побед и успехов в спорте — это часть нашего культурного ДНК, то, что нужно сохранить и приумножить.
И это касается не только биатлона, футбола или хоккея. Не так важно даже, какой вид спорта «упаковывать». Наша задача — оставить зрителя в системе всего холдинга. Чтобы зритель посмотрел трансляцию на телеканале «Матч ТВ», читал новости и интервью на нашем сайте, потом зашел в Rutube.
У нас есть прекрасные шоу со спортсменами на телеканале ТНТ. Все это вместе дает тот самый эффект привлечения аудитории. Потому что как только ты теряешь внимание зрителя, вернуть его стоит гораздо с точки зрения как финансовых, так и трудовых ресурсов.
— Как меняются предпочтения зрителей?
— Самое главное — работа самих лиг и федераций. Если мы говорим про РПЛ, Кубок России, КХЛ, Единую лигу ВТБ, то они приучили зрителей, что в любом случае будет определенный уровень контента.
Но многим другим федерациям еще предстоит эта работа.
Математика простая — ты делаешь хороший продукт, мы его упаковываем, соберем хорошую аудиторию. Счастливы федерации и мы.
— Конкретные примеры — работа «Матч ТВ» с Федерацией водных видах спорта, легкая и тяжелая атлетика.
— Да, безусловно. Пришло новое амбициозное руководство с интересами развития своей федерации. Но, конечно, праймовым для нас продуктом остается футбол. Самые большие рейтинги продукта у нас в среднем собирает РПЛ. Качество продукта растет, растут цифры.
Не стоит забывать и про Кубок России, старейшее футбольное соревнование. Один матч в туре мы делаем расширенный продакшн. Снимаем по мировым стандартам. Спасибо РФС, что пускает нас в раздевалку. Это все увеличивает наши рейтинги.
В целом в топ‑5 самых рейтинговых трансляций этого сезона, три — это Кубок России, в том числе и самая популярная, финал между «Спартаком» и «Краснодаром».