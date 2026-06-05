Генпродюсер «Матч ТВ»: «Футбол остается праймовым продуктом для нас. РПЛ собирает самые большие рейтинги, качество растет. Матч в туре делаем продакшн, снимаем по мировым стандартам»

И это касается не только биатлона, футбола или хоккея. Не так важно даже, какой вид спорта «упаковывать». Наша задача — оставить зрителя в системе всего холдинга. Чтобы зритель посмотрел трансляцию на телеканале «Матч ТВ», читал новости и интервью на нашем сайте, потом зашел в Rutube.