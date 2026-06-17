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Месси стал вторым после Роналду игроком, забивавшим на пяти чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче чемпионата мира-2026 против Алжира.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче чемпионата мира-2026 против Алжира. 38-летний аргентинец забил на 17-й минуте встречи ударом из-за пределов штрафной.

Месси стал вторым игроком в истории, который забивал на пяти чемпионатах мира за карьеру. Ранее это удавалось только Криштиану Роналду.

На ЧМ-2006 Месси забил один гол, на ЧМ-2010 он остался без забитых мячей, на ЧМ-2014 на его счету четыре гола, на ЧМ-2018 — один, на ЧМ-2022 — 7.

По количеству голов на чемпионатах мира Месси делит третью строчку с Килианом Мбаппе и Гердом Мюллером — по 14. Больше только у Роналдо (16) и Мирослава Клозе (15).

Всего на счету Месси 118 голов и 64 результативные передачи в 200 матчах за сборную Аргентины.

Месси в сборной Аргентины: статистика — игры, голы, трофеи.