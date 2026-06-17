«Криштиану Роналду — величайший в мире спорта. Он сформировал определенные черты характера в моем поколении». Пловец Пригода болеет за Португалию на ЧМ

Определенные черты характера он сформировал внутри моего поколения, поэтому, конечно, всячески буду смотреть на него, но вообще преимущественно буду наблюдать за теми, у кого это будет последний чемпионат мира. Это будет и Аргентина с Лионелем Месси, Бразилия с Неймаром и многие другие. Обязательно буду смотреть за сборной Ирана", — сказал 30-летний Пригода.