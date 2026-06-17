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«Криштиану Роналду — величайший в мире спорта. Он сформировал определенные черты характера в моем поколении». Пловец Пригода болеет за Португалию на ЧМ

Двукратный чемпион мира по плаванию россиянин Кирилл Пригода объяснил, почему болеет за Португалию на чемпионате мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

"Чемпионат мира, как Олимпийские игры, проходит раз в четыре года. Пропускать такое событие не хочется. Болею за португальцев, потому что детство и юность формировались вокруг, в частности, Криштиану Роналду. Это действительно величайший человек в мире спорта, и я счастлив, что получилось наблюдать его взлеты и падения.

Определенные черты характера он сформировал внутри моего поколения, поэтому, конечно, всячески буду смотреть на него, но вообще преимущественно буду наблюдать за теми, у кого это будет последний чемпионат мира. Это будет и Аргентина с Лионелем Месси, Бразилия с Неймаром и многие другие. Обязательно буду смотреть за сборной Ирана", — сказал 30-летний Пригода.