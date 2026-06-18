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Кубок России. Завалий, Тарабин, Рыбак, Ткалич, Аплачкина, Каграманова, Комбарова одержали победы

18 июня в Чебоксарах прошел Кубок России по легкой атлетике.

Кубок России.

Чебоксары.

Мужчины.

100 м.

1. Алексей Завалий — 10,50.

2. Андрей Сапожников — 10,57.

3. Данила Тен — 10,62.

Метание копья.

1. Дмитрий Тарабин — 75,98.

2. Николай Орлов — 74,25.

3. Тимофей Максимчев — 70,99.

1500 м.

1. Александр Коврижных — 3.43,56.

2. Егор Лимонов — 3.44,19.

3. Глеб Куликов — 3.45,00.

1. Родион Севастьянов — 7,94.

2. Василий Щербина — 7,84.

3. Евгений Молчанов — 7,69.

400 м.

1. Никита Рыбак — 46,17.

2. Александр Масютенко — 46,33.

3. Максим Федяев — 46,56.

Женщины.

100 м.

1. Наталья Комбарова — 11,43.

2. Виктория Максимова — 11,57.

3. Дарья Осипова — 11,62.

1500 м.

1. Светлана Аплачкина — 4.07,87.

2. Анна Красильникова — 4.08,69.

3. Лилия Мендаева — 4.09,63.

1. Надежда Андрюхина — 1,89.

2. Кристина Королева — 1,86.

3. Дарья Чукшим — 1,83.

400 м.

1. Полина Ткалич — 51,63.

2. Анна Садовничева — 51,96.

3. Вера Филатова — 52,78.

Метание диска.

1. Елена Панова — 57,94.

2. Виолетта Игнатьева — 57,92.

3. Наталья Карпова — 55,65.

Ходьба, 10000 м.

1. Рейхан Каграманова — 42.38,03.

2. Анастасия Колчина — 42.43,66.

3. Алена Кожевникова — 45.26,42.