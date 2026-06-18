Кубок России. Завалий, Тарабин, Рыбак, Ткалич, Аплачкина, Каграманова, Комбарова одержали победы

Кубок России.
Чебоксары.
Мужчины.
100 м.
1. Алексей Завалий — 10,50.
2. Андрей Сапожников — 10,57.
3. Данила Тен — 10,62.
Метание копья.
1. Дмитрий Тарабин — 75,98.
2. Николай Орлов — 74,25.
3. Тимофей Максимчев — 70,99.
1500 м.
1. Александр Коврижных — 3.43,56.
2. Егор Лимонов — 3.44,19.
3. Глеб Куликов — 3.45,00.
1. Родион Севастьянов — 7,94.
2. Василий Щербина — 7,84.
3. Евгений Молчанов — 7,69.
400 м.
1. Никита Рыбак — 46,17.
2. Александр Масютенко — 46,33.
3. Максим Федяев — 46,56.
Женщины.
100 м.
1. Наталья Комбарова — 11,43.
2. Виктория Максимова — 11,57.
3. Дарья Осипова — 11,62.
1500 м.
1. Светлана Аплачкина — 4.07,87.
2. Анна Красильникова — 4.08,69.
3. Лилия Мендаева — 4.09,63.
1. Надежда Андрюхина — 1,89.
2. Кристина Королева — 1,86.
3. Дарья Чукшим — 1,83.
400 м.
1. Полина Ткалич — 51,63.
2. Анна Садовничева — 51,96.
3. Вера Филатова — 52,78.
Метание диска.
1. Елена Панова — 57,94.
2. Виолетта Игнатьева — 57,92.
3. Наталья Карпова — 55,65.
Ходьба, 10000 м.
1. Рейхан Каграманова — 42.38,03.
2. Анастасия Колчина — 42.43,66.
3. Алена Кожевникова — 45.26,42.