Модрич сыграл 200-й матч за Хорватию, больше на уровне сборных только у Роналду, Месси и Аль-Мутавы

Матч чемпионата мира-2026 против Панамы стал для полузащитника сборной Хорватии Луки Модрича 200-м за национальную команду.
40-летний хорват с марта 2006 года выступает за сборную Хорватии. В 200 матчах он забил 29 голов, сделал 31 голевую передачу и получил 11 желтых карточек.
Со своей национальной командой Модрич становился серебряным призером чемпионата мира-2018 и серебряным призером Лиги наций сезона-2022/23.
Только португалец Криштиану Роналду (230 матчей), кувейтец Бадер Аль-Мутава (202 матча) и аргентинец Лионель Месси (201 матч) сыграли на международном уровне больше матчей.
Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше