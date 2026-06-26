Японец Нагатомо сыграл на пятом чемпионате мира в своей карьере

Японец, известный в Европе по выступлениям за «Интер», «Марсель» и «Галатасарай», играет за сборную с 2008 года. Нагатомо выходил на поле на ЧМ-2010, ЧМ-2014, ЧМ-2018, ЧМ-2022 и ЧМ-2026. В 16 матчах на мировых первенствах он отметился двумя голевыми передачами.