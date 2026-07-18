Сергей Лазарев: «Ко мне подходили фотографироваться из-за сходства с Месси»

Сейчас в финале все будут болеть либо за Аргентину, либо за Испанию. Но так как Месси — человек, похожий на меня, или я похожий на него — играет за Аргентину, скорее всего, будем болеть за нее. Естественно, после всей этой истории со сравнением с Месси буду болеть за «брата-близнеца».