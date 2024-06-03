Белорусские гребцы завоевали более 20 наград Большой Московской регаты

В заключительный день соревнований копилка белорусской команды пополнилась семью медалями — пятью золотыми, одной серебряной и одной бронзовой. Победы в воскресенье одержали молодежная четверка парная в составе Константина Самойлова, Федора Шороха, Романа Шабатько и Ивана Макаревича, а также юниорские экипажи четверки парной у парней (Максим Грибовский, Никита Шершнев, Павел Урбан, Дмитрий Серебро) и девушек (Татьяна Протасевич, Доминика Буткевич, Анна Урбанович, Виктория Голоскок).



Кроме того, белорусы показали лучший результат в заезде восьмерок парных у юниоров, в этом же виде программы среди молодежи наши гребцы взяли бронзу, а в мужском заезде — серебро. Еще одно золото соревнований белорусской делегации принесла мужская восьмерка в спринте. Таким образом, общий итог нашей команды в Москве составил 24 награды (15 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые).



Большая Московская регата — крупнейшие международные соревнования по академической гребле на территории России. В 2024 году году участие в заездах приняли более 1,3 тыс. спортсменов из Беларуси, России, Кубы, Сербии, Пакистана, Узбекистана и Казахстана, которые определяли лучших во взрослом, молодежном, юниорском, ветеранском, студенческом и любительском зачетах.