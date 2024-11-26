Еще одна российская чемпионка попалась на допинге

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Чемпионка Европы по академической гребле Алевтина Яганова получила дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Спортсменка отстранена на один год, срок дисквалификации стартует 21 октября.
Ягановой 38 лет, выступавшая в восьмерках, четверках и двойках спортсменка является бронзовым призером чемпионата мира, чемпионкой Европы. Также на ее счету три серебряные и две бронзовые награды европейских первенств.