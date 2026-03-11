Польша допустит россиян на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

«23 февраля мы получили официальное письмо от генерального секретаря ICF Ричарда Петтита, в котором говорится, что россияне и белорусы в 2026 году продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, — рассказала собеседница ТАСС. — Также в документе приведен список турниров, организаторы которых, национальные федерации, прислали в ICF письменное подтверждение, разрешающее нейтральным спортсменам в них участвовать. На все основные старты, которые являются рейтинговыми на Олимпиаду-2028, они будут допущены».