Польша допустит россиян на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Международная федерация каноэ (ICF) официально уведомила Федерацию каноэ России (ФКР) о том, что организаторы всех главных стартов сезона, включая чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше, письменно подтвердили участие российских нейтральных спортсменов в турнирах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФКР.
«23 февраля мы получили официальное письмо от генерального секретаря ICF Ричарда Петтита, в котором говорится, что россияне и белорусы в 2026 году продолжат выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, — рассказала собеседница ТАСС. — Также в документе приведен список турниров, организаторы которых, национальные федерации, прислали в ICF письменное подтверждение, разрешающее нейтральным спортсменам в них участвовать. На все основные старты, которые являются рейтинговыми на Олимпиаду-2028, они будут допущены».
Главными стартами сезона-2026 являются чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 26 по 30 августа в Познани (Польша), и чемпионат мира по гребному слалому, который с 20 по 25 июля примет Оклахома-Сити (США, штат Оклахома).
Ранее ТАСС сообщал, что Европейская федерация тяжелой атлетики лишила Польшу права проведения в 2026 году юниорского и молодежного чемпионата Европы по тяжелой атлетике после отказа предоставить гарантии выдачи въездных виз спортсменам из России и Белоруссии.