Российских стрелков не допустили до Сурдлимпиады из-за наличия оружия

«Организаторы не допустили россиян до участия в турнире по спортивному ориентированию, потому что при принятии такого решения опирались на позицию Международной федерации спортивного ориентирования по этому вопросу, — рассказал собеседник ТАСС. — К допуску в каждом виде спорта подходят индивидуально. Например, недопуск к турниру по стрелковым видам спорта нам объяснили соображениями безопасности, так как у спортсменов на руках есть оружие».